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Giriş Tarihi: 18.2.2023

‘Devlet milletine bakıyor’

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
‘Devlet milletine bakıyor’
Depremin en çok vurduğu yerlerin başında gelen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hayat normale dönüyor. Depremzedelerin tamamına çadır dağıtıldı. İlçenin değişik noktalarında kurulan yemek çadırlarında 3 öğün sıcak yemek çıkıyor. Depremzedeler, kapalı pazardaki giyim ve gıda marketinde de tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Çadırın dışına Türk bayrağı asmayı da ihmal etmeyen depremzede Müslüm Bülbül, "Devletimiz gıda ve çadır ihtiyacımızı anında karşıladı. Cumhurbaşkanımız da evleri bir yıl içinde yapacağına dair de söz verdi. Daha ne isteriz" dedi.

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‘Devlet milletine bakıyor’
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