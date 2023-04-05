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Giriş Tarihi: 5.4.2023 18:12 Son Güncelleme: 5.4.2023 18:27

Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 76'ncısı düzenlenecek ve 4 ayrı kategoride yapılacak Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nın para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi

Türkiye'de görsel sanatlar alanındaki sanatçıları destekleyerek sanat dünyasına yeni eserler kazandırmak amacıyla her yıl düzenlenen Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın 76'ncısı başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışma resim, heykel, seramik ve özgün baskı olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Yarışmanın toplam para ödülü ise 420 bin lira olacak.

Resim yarışmasında 3, heykel yarışmasında 3, özgün baskı yarışmasında 3 ve seramik yarışmasında da 3 sanatçıya ayrı ayrı 25 bin lira ve başarı belgesinin takdim edileceği yarışmada, sergilemeye layık görülen eserlerin sahipleri de yine ayrı ayrı 3 bin lira para ödülü ve katılım belgesi alacak.

ARIŞMA CUMHURİYET'İN 100. YILINA İTHAF EDİLECEK

Türkiye'nin en uzun soluklu sanat yarışması olma özelliği taşıyan 76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması bu yıl Cumhuriyetin 100. yılına ithaf edilecek. Yarışmanın başvuruları 10 Temmuz ile 11 Eylül 2023 tarihleri arasında https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresi üzerinden çevrim içi olarak kabul edilecek. Yarışmacılar, bu adresten e-devlet sistemine yönlendirilerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

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Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nın para ödülü 420 bin lira olarak belirlendi
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