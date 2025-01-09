Devlet Sanatçısı keman virtüözü Ayla Erduran törenle son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda uzun yıllar keman virtüözü olarak yapan Ayla Erduran, 7 Ocak'ta yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye'yi uluslararası birçok organizasyonda başarıyla temsil eden sanatçı için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende tarihçi İlber Ortaylı, Orkestra Şefi Rengim Gökmen, keman virtüözü Cihat Aşkın gibi isimler kürsüde Erduran'ı anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlıklığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Bir değeri daha ebediyete uğurlamanın derin hüznü içinde olduklarını belirterek, "Dünya üzerinde pek az ülke vardır ki bu denli harika sanatçılara sahip olsun. Ülkemiz bu gibi müstesna sanatçıların hepsini öz benliğinde büyütüp yetiştirip insanlığa armağan etmiş, aydınlık topraklar üzerinde yükselmiştir." dedi. Saygı duruşu ile başlayan tören anma konuşmalarının ardından İstanbul Devlet Senfonisi Orkestrası'nın Ayla Erduran için çaldığı besteler ile sonra erdi. Tören sonrasında Erduran'ın naaşı alkışlarla, omuzlarda taşınarak cenaze namazı sonrasında Taksim Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Taksim Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erduran'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

AYLA ERDURAN KİMDİR?

Müziğe küçük yaşlarda başlayan Ayla Erduran, ilk konserini 10 yaşında verdi. Erduran, 1946'da Paris Konservatuvarına girerek Beneddetti ile çalışmaya başladı ve 1950'de mezun oldu. Sanatçı, 1951-1955 arasında New York'ta Galamian ve Zino Francescatti'nin yanında tekniğini ilerletti ve ABD'nin çeşitli şehir ve radyolarında konser ile resitaller verdi. Erduran, 1957'de Moskova'ya giderek keman çalışmalarına David Oistrakh'ın yanında devam etti ve daha sonra katıldığı III. Wieniawski yarışmasında armağan aldı. Devlet sanatçısı Ayla Erduran, Almanya, Belçika ve Portekiz gibi birçok ülkede konser verdi.