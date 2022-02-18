Devlet şehit ailelerine sahip çıktığını bir kez daha gösterdi!

Geçtiğimiz yaz Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'ndeki Beloluk mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, iki işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayatını kaybeden işçilerden birinin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğü personeli Erdal Tovka (39) olduğu anlaşıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Tovka'nın 2012 yılında bu yana Bergama Orman İşletme Şefliği'nde görev yaptığı belirtilirken, Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden Tovka'nın adeta şehit düşeceğini tahmin edermişçesine eşi Meral ve büyük oğlu Emirhan ile son bir konuşma yaptığı ortaya çıkmıştı. Erdal Tovka'nın (39) şehit düşmeden kısa süre önce eşi Meral Tovka'yı arayarak, "Buradan kurtuluşum yok. Hakkınızı helal edin" dediği, büyük oğlu Emirhan Tovka'ya "Annene iyi bak oğlum" dediği ortaya çıkmıştı.





ŞEHİT AİLESİNE EVİ 6 AYDA TESLİM EDİLDİ



Tırmanlar Mahallesi'nde bulunan Erdal Tovka'nın baba ocağına giden Bergama Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, neler yapılması gerektiğini 82 yaşındaki doğuştan bir bacağı sakat olan baba Halil Tovka ve anne 78 yaşındaki Gülsüm Tovka ile görüşerek tek tek tespit etti. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun talimatıyla çalışmalara başlayan ekipleri tek katlı yeni evin inşaatını 6 ay gibi kısa süre içinde tamamlayıp teslim etti. Şehit ailesi Halil-Gülsüm Tovka çifti yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.





OĞLUM RÜYAMA GİRSİN DİYE DUA EDİYORUM

Oğlu hakkında konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba Halil Tovka, "Oğlum şehit olmadan önce en son Kurban Bayramı için bizi ziyarete geldi. Kurban kestikten sonra göreve gitmişti. Bu onu son görüşümüz oldu. Vefatının ardından rüyama bile girmedi. Rüyama girsin diye her gün dua ediyorum. Zaman zaman mezarına gidip dua ediyorum. Devletimiz bizi bu zor günlerimizde yalnız bırakmadı. Allah razı olsun. Tek çocuğumuzu bu vatan için şehit verdik. Vatan sağolsun. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'ya verdiği sözü tuttu. İlgi ve desteklerinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

DAĞLARI ÇOK SEVERDİ, DAĞLARDA ÖLDÜ

Oğlunun dağları çok sevdiğini anlatan anne Gülsüm Tovka, "Dağları çok severdi, dağlarda öldü. En son bayramda geldiğinde 'ben gidiyorum. Tekrar gelirim anne' demişti. Bir daha gelmek nasip olmadı. Yeni evimiz bize teslim edildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk. Belediye Başkanımız Hakan Koştu verdiği sözü tuttu. 6 ayda evimizi bize teslim ettiler. Yeni yapılan evimize bir bahçe de yapılmasını istiyoruz. Duvarlarla çevrilip bahçe yapılırsa çok mutlu olacağız" dedi.

BAKANLIK VE DEVLETİN DİĞER ORGANLARI ŞEHİDİMİN YANINDAYDIK

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "İlk günden beri bakanlığımız ve devletin diğer organları şehidimizin yanında durduk. Haber gelir gelmez köye gittik. Yaşadıkları evin fiziki şartları iyi değildi. Belediye olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Biz yaraları sarmak için imkânlarımızı seferber ettik" diye konuştu.