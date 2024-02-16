Devlet, suç örgütlerine göz açtırmıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; İzmir'de kırmızı bültenle aranan elebaşılığını Beratcan Gökdemir ile İstanbul'da ulusal aranma kaydı bulunan elebaşılığını Ferhat Delen'in yaptığı organize suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleşti. 9️ ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 61 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin aramaları sonucunda, 37 ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, çok sayıda mermi, 3 adet çelik yelek ele geçirildi.Suç işlemek amacıyla örgüt kuran ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin; 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri, 2 adet kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işledikleri, 11 adet kasten yaralama olayında yer aldıkları belirlendi. Diğer suç örgütleri ile çok sayıda silahlı çatışmaya girdikleri ve anlaşmazlık yaşadığı kişilere yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemi yaptıkları tespit edildi. Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ve yağma suçlarını işledikleri tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" açıklamasında bulundu.