Devlet Sur’u kurtardı… Kaderine terk edilmişti

Dünya'da, üzerindeki işlemeler nedeniyle eşi benzeri bulunmayan 'Kalkan Balığı' şeklindeki 8 bin yıllık geçmişiyle günümüze kadar ayakta kalan tarihi Surlar, geçmiş yerel yönetimler nedeniyle çevresi gece kondularla doldu. Özellikle 90'lı yıllarla birlikte kırsaldan yoğun göç alan kentte aileler Sur bölgesine yerleşerek 5,5 kilometre uzunluğundaki surların çevresi gece kondulara ev sahipliği yaptı. Yıllarca gelen yerel yönetimler, 'oy deposu' olarak gördüğü yapılaşmalara müdahale etmezken, zamanla tahrip olan tarihi eser bir anlamda kaderine terk edildi.

ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA KADERİ DEĞİŞTİ

Yaklaşık 8 yıl önce ilçede yaşanan hendek olaylarından da kısmen zarar gören Surların kaderi, 2021 yılında kente ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla değişti. Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından başlatılan "Sur'da Diriliş' projesiyle tarihe tanıklık eden tarihi yapı kurtarıldı. Yapılan özverili çalışmalar sayesinde burçların iç ve dış bölümleri onarıldı. Ardından gece konduların temizlenmesine başlandı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan Surların çevresi yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir sürede 500'den fazla kaçak yapılardan temizlendi. Surların duvarlarına dahi yapılan betonlar ise, yapıya zarar verilmemesi amacıyla uzman ekipler tarafından itina ile yerinden söküldü. Çevresi betonlardan kurtarılan Surlar'ın etrafı yeşil alana oldu ve Fiskaya Mahallesi'ndeki şelale yeniden akmaya başladı.

ZİYARETÇİLERE YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU

Ziyaretçilerin tarihi Sur'ları, rahat şekilde gezmelerine olanak tanımak amacıyla 3 bin metrekare alan bazalt ile kaplanarak yürüyüş yolu inşa edildi. Çalışmada ekipler, asfalt yapımı yaklaşık 2 bin 815 metrekarelik bölümü bisiklet yolu şeklinde değerlendirdi. Sur dışında kalan Ben u Sen Vadisi'nin manzarasını doyasıya izleyebilmelerini sağlamak için toplam 1185 metrekareden oluşan farklı noktalarda 4 adet seyir terası oluşturuldu.

BURÇLAR RESTORE EDİLDİ

Restorasyon çalışmaları kapsamında; 1'inci etapta Urfa Kapıyı koruyan 2 burç, Ben u Sen Burcu (Ulu Beden), Yedi Kardeş Burcu, Nur Burcu ve Selçuklu Burcu gibi en bilindik ve en nitelikli burçlar dâhil olmak üzere toplam 6 burç ve onları birbirine bağlayan sur duvarları restorasyonunun büyük bir bölümü tamamlandı.