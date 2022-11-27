Haberler Yaşam Haberleri Devlet tüm gücüyle depremzedelerin yanında
Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:59 Son Güncelleme: 27.11.2022 11:03

Devlet tüm gücüyle depremzedelerin yanında

Düzce’de meydana gelen ve İstanbul dahil olmak üzere birçok ilden hissedilen 5.9 şiddetinde ki depremin ardından, Düzce Valiliği Koordinesinde AFAD, Kızılay ve birçok kurum, depremden etkilen vatandaşları mağdur etmedi.

ENES GÜNEŞ
Devlet tüm gücüyle depremzedelerin yanında

Geçtiğimiz günlerde Düzce, 5.9 şiddetinde depremle sarsıldı. Meydana gelen deprem, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok ilde de hissedildi. Deprem nedeniyle 93 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Korkutan sarsıntının ardından bölgede 200'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Depremin ardın Devlet kurum ve kuruluşları hemen harekete geçti. Düzceli depremzedelerin yaralarının sarılması için bölgeye ilk etapta 27 milyon liralık ödenek ulaştırıldı. Evi ağır hasar gören depremzedelere 90 bin liraya kadar eşya, 30 bin lira kira ve taşınma yardımı yapılacağı açıklandı.

Düzce Anıtpark meydanı ve Düzce Millet Bahçesi başta olmak üzere, belli noktalara çadır kent kuruldu. Evinde hasar olan ve korktuğu için evine giremeyen vatandaşlara çadırları teslim edildi. Çadırkentlerde kalan vatandaşlar ise ilk andan itibaren yanlarında olan Devletin tüm kurumlarına teşekkür etti.

Düzce Merkezde ikamet eden ve binası ağır hasar alan 54 yaşında ki Arife Ak yaptığı açıklamada ''Devletten Allah razı olsun kısa zamanda çadırları kurdular, bizde yerleştik, ama bugün gerçekten çok soğuk, yağmur da var. Yine de durumuzuz sokakta kalmaktan iyidir. Çadırda gecemiz ısınmakla geçiyor, çocuklarla birbirimize sarılıyoruz gündüzde ise tırlara gidiyoruz kahvaltımızı, yemeğimizi almak için. Evcil hayvanlarımızı gezdiriyoruz. Evde depremden korkacağımıza burada güvenliyiz. Evimizde çok fazla hasar var, hasardan dolayı da çok korkuyoruz, dün çocuklarımı eve girme konusunda ikna etmeye çalıştım ama çocuklar kesinlikle ikna olmuyorlar çünkü çok korktular. Hasar tespiti yapılsa bile gitmek istemiyorlar. Tekrar olsa ve yıkılsa ne olacak diyorlar. Hiç biri o bina da oturmak istemiyor.'' İfadelerini kullandı.

Bir diğer depremzede Emine Bayraktar ise; "Evde yatıyorduk, bir anda sarsıntı olunca çocukları nasıl toplayacağımı bilemedim. Baya kötü bir sarsıntıydı. O an bitmek bilmedi. Çocuklarımı toparladım toparlarken kendim düştüm, ayağım zedelendi sonrasında acile kaldırdılar. Kötü bir andı Allah tekrarını yaşatmasın. Devletimizden Allah razı olsun bize çadır verdiler. İlk geldiğimiz an buraya hemen çadırları kurdular, bizi yerleştirdiler. Hep yemek ve çay ikramında bulunuldu, Battaniye verdiler, çadıra yatak verdiler. Şuan çok iyiyiz, çocuklarım ve eşimle çadırda kalıyoruz. Şükrediyoruz en azından canımız yerinde, sağlıklıyız, şükürler olsun aç değiliz açıkta değiliz.'' dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın son sözleri yürekleri dağladı
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
SON DAKİKA: AFAD duyurdu! Düzce’de bir deprem daha!
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
Son dakika: 22 PKK/YPG'li terörist etkisiz! 'Nerede olurlarsa olsunlar hesap sorulacak'
SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu 'Sahte Doktor' ile ilgili açıklama geldi! Hastaneye bu şekilde girmiş! Hiç reçete yazmamış
Turizmde kış güneşi
Herkes çifte vatandaş olacak
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro şartları netleşti! 'Sözleşmeli memura kadro ne zaman' sorusu yanıt buldu!
Nevşin Mengü'den Bakan Varank'a 'Soruları çalarak ODTÜ'ye girdi' iftirası! Aldığı yanıt sonrası kıvırdı, sosyal medyada tepki yağdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Devlet tüm gücüyle depremzedelerin yanında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA