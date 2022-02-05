Devlet yalnız bırakmadı

Kocaeli Çayırova'daki Yenimahalle'de bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerden eşi tarafından darp edilip kadının sokağa atıldığı anlaşıldı. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Kısa sürede gündem olan görüntüler ile ilgili olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti. Eşinin şiddetine maruz kalan kadın, gerekli tıbbi müdahaleleri yapıldıktan sonra koruma altına alındı.
Sakarya'da yaşayan Ç.B. isimli kadın, bir süre önce boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu iddia etti. Mağdur olduğunu belirten kadın, yaşanan durum üzerine şikâyetçi olduğu eski eşinin ev hapsi verilerek serbest kaldığını ve öldürülmekten korktuğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan kadın yetkililerden yardım istedi. Sakarya Başsavcılığı ve valilik mahkemeye itiraz dilekçesi vererek konunun takipçisi oldu. Verilen talimatlar doğrultusunda güvenli eve yerleştirilen Ç.B., sosyal medya hesabından kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti.