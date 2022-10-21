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Giriş Tarihi: 22.10.2022

Devlet, Zilan için okul açıp öğretmen atadı

Van’ın Doruklu mezrasında kapanan ilkokul, 6 yaşındaki Zilan için tekrar açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Zilan için öğretmen de atadı

Devlet, Zilan için okul açıp öğretmen atadı
Van'ın Gevaş ilçesinin Daldere Mahallesi'ne bağlı Doruklu mezrasının tek öğrencisi 6 yaşındaki Zilan Patır için okulun kapıları yeniden açıldı. Daha önce 5 yıl görev yaptığı Doruklu mezrasında eğitim gören 4 öğrencisini mezun eden ve bu sene de Kardeşler mezrasındaki ilkokulda görevlendirilen Cihan Yakut'un, minik Zilan için gösterdiği fedakârlık karşılıksız kalmadı. Mezradaki tek öğrenci Zilan'ın eğitimden geri kalmaması için gönüllü olarak her hafta sonu yaklaşık 5 kilometre yürüyüp Doruklu mezrasına giden Yakut'un fedakârlığının haberlere konu olmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mezraya öğretmen görevlendirildi. Köyde tek öğrenci olması nedeniyle geçen yıl kapanan Doruklu İlkokulu'nun kapıları Zilan için açıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kasım Erva ve Şube Müdürü Yakup Artan da görevlendiren öğretmen Salih Terim ile mezraya giderek hem minik öğrenciyle tanıştı hem de okulun durumunu inceledi. Kardeşler İlkokulu'nu da ziyaret eden Erva ve Artan, fedakâr öğretmen Cihan Yakut'la görüştü, okulun eksiklerini gidererek kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu. Zilan'ın annesinin öğretmen talebinde bulunması üzerine duruma kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Erva, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla çalışıyoruz. Bir ferdin bile eğitimden geri kalmaması için çaba gösteriyoruz" dedi. Zilan'ın babası Mehmet Şefik Patır da "Kış geliyor ve artık Cihan öğretmen buraya gelemeyecekti. Salih öğretmen gönderilmeseydi kızım derslerinden geri kalacaktı. Tek öğrenci için bize öğretmen gönderen, okul açan devletimize Allah zeval vermesin" diye konuştu. Zilan Patır da "Eskiden tek öğretmenim vardı, şimdi ise iki öğretmenim oldu. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ederim" dedi. İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü mezunu öğretmen Terim ise ilk görev yerine gelmenin ve tek öğrencisiyle tanışmanın heyecanını yaşadığını söyledi. AA

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Devlet, Zilan için okul açıp öğretmen atadı
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