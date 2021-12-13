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Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:22 Son Güncelleme: 13.12.2021 09:50

SON DAKİKA HABERİ: Devleti 750 milyon lira zarara uğratmışlar! Çeteye flaş operasyon...

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA HABERİ: Devleti 750 milyon lira zarara uğratmışlar! Çeteye flaş operasyon...

İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul, İzmir, Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 28'i gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Devleti 750 milyon lira zarara uğratmışlar! Çeteye flaş operasyon...
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