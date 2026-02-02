‘Devletim ve öğrencilerim beni hayatta tuttu’

Adıyaman'da 2019 yılından bu yana Menderes İlkokulu'nda okul müdürü olarak görev yapan İsmet Kaya, asrın felaketine evinde yakalandı. O gece eşi şehir dışında olan Kaya, bina çökmek üzereyken 'çök-kapan' pozisyonu alarak hayata tutundu. Yaklaşık 2 gün boyunca enkaz altında kurtarılmaya bekleyen depremzede, bu süreçte 2 ayağını kaybetti. İki bacağı da diz kapağının üstünden ampute edilen Kaya, çeşitli hastanelerde yaklaşık 1 yıl boyunca tedavi gördü ve ardından protezlerle yürümeye başladı. Devletin sağladığı güçlü desteklerle yeniden okuluna ve makamına geri dönen İsmet Kaya, öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı. Büyük felaketin 3. yılında SABAH'a konuşan Kaya, "Çocukları sevmek, onların günden güne geliştiklerini görmek bambaşka bir mutluluk. Beni de hayata bağlayan, mesleğime bağlayan bu duygu oldu. Tekrar öğrencilerle zaman geçirme umudu aslında beni ayakta tuttu. Görevime geri döndüğüm günü hiç unutamıyorum. Sanki hayata yeniden dönmüş gibi oldum" ifadelerini kullandı.