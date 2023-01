“Devletimin bana verdiği 2 kol ile hayata bağlandım”

2 PROTEZ KOLUMLA 37 YILDIR TELEVİZYON TAMİRCİLİĞİ YAPIYORUM

Protez takılı 2 koluyla her işini kendi yaptığını ifade eden Kanbur, 'Evde tıraşımı da, ütümü de her şeyi kendim yapabiliyorum. İlk başlarda her şeyden soğumuştum. 2 kolumda takılı protezle hayata tamamen küsmüştüm. Daha sonra ise sabır ederek hayata tutunmam gerektiğini düşündüm. Sonra ise "Ben bu işi başarırım" dedim ve hayata sımsıkı sarıldım. Elektrik işi yapıyordum. Sonra ise bir arkadaşımın radyo-televizyon tamir dükkanında çalışamaya başladım. O arkadaşım İstanbul'a gidince onun işyerini, alıp, kendi işimi kurdum. 37 yıldır protez iki kolumla çalışmaya devam ediyorum. Eğer kısmet olursa kendime bir arkadaş bir eş bularak evlenmek istiyorum" diye söyledi.