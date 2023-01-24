“Devletimin bana verdiği 2 kol ile hayata bağlandım”

Giresun'un Görele ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Osman Kanbur, 1974 yılında askerliğini tamamlayarak memleketine geldi. Amcasının inşaatında işe başlayan Kanbur, inşaattın balkonundaki alüminyum elektrik kablolarını balkondan içeriye taşırken yüksek gerilim hattına değdi.
Kanbur, elektrik çarpması sonucu 2 kolunu da kaybetti. 1975 yılında ilk olarak mekanik 2 protez takılan Kanbur, Radyo-televizyon tamirciliği işinde çalışmaya başladı. 2007 yılında 2 koluna yeniden elektronik 2 protez kol takılan Kanbur, 37 yıldır ise televizyon tamirciliği yapıyor.
HAYATTA KALDIĞIM İÇİN HER ZAMAN ŞÜKRETTİM, YILMADIM
Yaşadığı kaza sonucu zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Osman Kanbur, "Askerden geldikten bir süre sonra amcamın inşaatında çalışmaya başladım. İnşaatta çalışırken balkondan alüminyum kablolarını içeriye taşırken elektrik akımına kapılarak 2 kolumu kaybettim. 2 koluma takılan mekanik protezle yaşamaya başladım. Kazadan sonra bir süre çalışmadım. Sonra köylere elektrik gelmeye başlayınca yanıma bir kişi alarak evlere elektrik tesisatı döşemeye başladım. Daha sonra ise Radyo, televizyon tamircisinin yanına girerek işe başladım. Köyde elimde çantayla dolaşarak televizyon tamiri işi yaptım. Görele'de 1996 yılında radyo, televizyon tamiri işim için kendi iş yerimi açtım. Yaşadığım kazadan sonra hayatta kaldığım için her zaman şükrettim, yılmadan çalışmaya devam ediyorum" dedi.
DEVLETİMİZ BENİ YENİDEN HAYATA BAĞLADI
1975 yılınsa sigortası olmadığı için Ankara'da kendi imkanlarıyla 2 koluna mekanik protez takıldığını ve çalışmaya başladığını ifade eden Osman Kanbur(70), "ilk zamanlar mekanik protez kollarımla rahat hareket edemiyordum. 2007 yılında devletimiz bana hayatı yeniden bağışladı. 2 koluma elektronik protez takıldı. Ondan sonra hayata daha güçlü bakmaya başladım. Çok rahat bir şekilde kollarımla çalışıyorum. Allah devletimizden razı olsun. Beni yeniden hayata bağladı" diye konuştu.
2 PROTEZ KOLUMLA 37 YILDIR TELEVİZYON TAMİRCİLİĞİ YAPIYORUM
Protez takılı 2 koluyla her işini kendi yaptığını ifade eden Kanbur, 'Evde tıraşımı da, ütümü de her şeyi kendim yapabiliyorum. İlk başlarda her şeyden soğumuştum. 2 kolumda takılı protezle hayata tamamen küsmüştüm. Daha sonra ise sabır ederek hayata tutunmam gerektiğini düşündüm. Sonra ise "Ben bu işi başarırım" dedim ve hayata sımsıkı sarıldım. Elektrik işi yapıyordum. Sonra ise bir arkadaşımın radyo-televizyon tamir dükkanında çalışamaya başladım. O arkadaşım İstanbul'a gidince onun işyerini, alıp, kendi işimi kurdum. 37 yıldır protez iki kolumla çalışmaya devam ediyorum. Eğer kısmet olursa kendime bir arkadaş bir eş bularak evlenmek istiyorum" diye söyledi.