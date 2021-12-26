"Devletimiz kimsesizleri soğukta bırakmaz"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Soğuk kış günlerinde zorda kalan vatandaşlarımız için geçen yıl yapmış olduğumuz otellerle anlaşmamızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Bugün itibariyle 16 garip ve zorda kalan vatandaşımız şu an anlaşma yaptığımız bu otelde konaklamaktadır. Akşam yemeği ile kahvaltıları da kendilerine veriliyor" dedi.

Vali Sonel, Altınordu ilçesinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da anlaşılan bir otelde, soğukta bir vatandaşın dahi sokakta beton ve kartonlar üzerinde kalmaması gerektiğini belirterek, barınma sıkıntısı çeken garip ve kimsesizlerin otelde misafir edildiğini ve onlara kıyafet, kahvaltı ve yemek desteği verildiğini söyledi. Geçen yıl başlatılan uygulamaya bu yıl da devam ettirdiklerini belirten Vali Tuncay Sonel, beraberinde il Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Özsoy ile birlikte şimdilik 16 vatandaşın kaldığı otele giderek, onları ziyaret etti.

"16 VATANDAŞIMIZA AKŞAM YEMEĞİ VE KAHVALTI DA VERİLİYOR"

Vali Tuncay Sonel, otellerde kalan vatandaşlara akşam yemeği ve kahvaltı ikramının da yapıldığını belirterek, "Soğuk kış günlerinde zorda kalan vatandaşlarımız için geçen yıl yapmış olduğumuz otellerle anlaşmamızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Bugün itibariyle 16 garip ve zorda kalan vatandaşımız şu an anlaşma yaptığımız bu otelde konaklamaktadır. Akşam yemeği ile kahvaltıları da kendilerine veriliyor" dedi.

Kış akşamlarında sadece zorda kalan vatandaşlar için değil, geçtiğimiz Eylül ayında üniversite okumak için Ordu'ya gelen fakat yurt çıkmayan veya kiralık ev bulamayan 480 öğrenciye de anlaşmalı otellerde kalma imkanı sunduklarını belirten Vali Sonel, "Hayırsever iş insanlarımızın da desteklerini alarak ve Valilik olarak 480 öğrencimizi yurt çıkıncaya ve ev buluncaya kadar 2 ay misafir ederek üniversiteli gençlerimize destek vermiştik. Kış akşamları da zorda ve dışarıda kalan vatandaşlarımız olursa anlaştığımız bu otele gelerek, bu sıcacık ortamda devletimizin şefkatini göreceklerdir" şeklinde konuştu.

Otelde kalan vatandaşlar ise "Allah devletimize zeval vermesin. Bizlere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Burada rahatız. Yemeğimizi alıyoruz. Sıcak yerde yatıyoruz" dedi.