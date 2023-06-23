Devletimiz tarafından “Acil 10 milyon lira” yardım ödeneği gönderildi

Çalışmalar ve son durum hakkında bilgi veren Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, Geçmişte dere taşkını olarak afetler yaşadık, ancak ilk kez böyle bir afet ile karşı karşıya kaldık. Geçmişte dere taşkınları olmuştu ama bu kadar zarar olmamıştı. Şimdi dere taşkını olmadı ancak metrekareye çok aşırı yağış düşmesi nedeniyle arazi yapısında ki her noktada dereler oluştu ve bu derelerin getirdiği ciddi bir rusubat doldu. Sele hazırlıklıydık ama böyle bir afet beklemiyorduk" dedi.

Gece başlayan aşırı yağmur sonrası Çağlayan mahallesindeki köy evinde yaşayan ve sel sularıyla kaybolan Rıdvan Coşar hariç herkese ulaştıklarını belirten Çetin "Ulaşılması gerekenler yardıma muhtaç herkese ulaştık, tahliye edilmesi ve hastaneye gönderilmesi gerekenleri gönderdik. Allah bir daha böyle bir afet bize yaşatmasın. Devletimiz yanımızda. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin kurum ve kuruluşları gereken yardımları yapıyor, çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Duroğlu Beldesi'nde yaşanan sel ve heyelanların ardından incelemelerde bulunan Giresun Valisi Enver Ünlü gazetecilere yaptığı açıklama da," merkeze bağlı yaşanan sel ve heyelanlarda 1 kayıp vatandaşımız harici can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.

Beraberindeki Karayolları ve DSİ Bölge Müdürleri ile Duroğlu beldesinde incelemelerde bulunan Vali Enver Ünlü, "Sabah erken saatlerden itibaren 112 ve AFAD ihbar hatlarına vatandaşlardan yoğun ihbarlar gelmeye başladı. Gerekli tüm tedbirlerimizi almıştık. Tüm ekiplerimizin beklenen olası bir afete karşı sahada olması büyük bir felaketin eşiğinden dönmemizi sağladı. Sahil yolunda şiddetli yağışlar nedeniyle aksamalar oldu ancak şuan itibariyle tüm yollarımız açık. Duroğlu'nun mahallelerine ulaşımda heyelan sebebiyle bir takım aksamalar var. Bir vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi var. Jandarma Kurtarma ve AFAD ekiplerimiz kayıp vatandaşımızı bulmak için çalışıyor. İnşallah onu da kısa sürede buluruz diye dua ediyoruz. Devletimiz burada. Çevre illerden ve ilçelerden iş makineleri geldi. Arkadaşlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. İçişleri Bakanımız aradı, AFAD başkanımız aradı. Bölgeye hem arama kurtarma hem de hasar tespit için ekipler gönderilecek." ifadelerine yer verdi.

ACİL 10 MİLYON LİRA YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ

Vali Enver Ünlü, gece 01'00'den itibaren bu saate kadar 112 ve AFAD'a 53 heyelan ve toprak kayması ihbarı, 24 mahsur kalma ihbarı ve 60 sel ve su baskını ihbarı geldi. Tüm ekiplerimiz sahada olarak mahsur kalanların tamamı kurtarıldı, kayıp Rıdvan Coşar'ın tek başına yaşadığı barakada sel sularına kapılmasının ardından AFAD, AKUT ve Jandarma ekipleri tarafından aranması sürüyor. 1 kayıp vatandaşımız harici can kaybımız yok. AFAD Başkanlığı tarafından acil yardım ödeneği olarak 10 milyon liranın valiliklerine gönderildi. Kurban Bayramı'na kadar beldenin normal hayata geçişi için çalışmalarımızı yürüteceğiz. Selde temiz içme suyu kaynaklarının da etkilenmesi nedeniyle bazı köylere temiz içme suyu temin etmek için hızlıca çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.