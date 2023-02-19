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Giriş Tarihi: 20.2.2023

‘Devletimizden başka kimsemiz yok’

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
‘Devletimizden başka kimsemiz yok’
Deprem sırasında Hatay'da evleri hasar gören ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde otele yerleştirilen depremzede aile, devletin sağladığı bu imkandan çok memnun olduklarını söyledi. Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan Kadriye ve Reşit Dip çifti, deprem sırasında can havliyle 2'si zihinsel engelli 4 çocuğunu alıp dışarı çıktı. Reşit Dip, akrabalarının bazılarını enkazın altından çıkardı. 5 gün barakada yaşayan ve ekiplerin yardımıyla temel ihtiyaçlarını gideren Dip ailesi, AFAD'ın yönlendirmesiyle Marmaris'e geldi. Aile, depremzedeler için açılan otellerden birine yerleştirildi. Ailenin bütün ihtiyaçları giderildi. Psikolojik destek verildi. Anne Kadriye Dip, "Büyük bir gürültüyle her yer sallanıyordu. Biz hayatta kaldık ama yakınlarımız enkaz altında yaşamını yitirdi. O kadar çok enkaz vardı ki, bütün Antakya yıkılmıştı. Ekipler, enkazları kaldırmak içi canla başla çalışıyor. Biz AFAD'ın yönlendirmesiyle Marmaris'e geldik. Güzel bir otelde misafir ediliyoruz. Bütün ihtiyaçlarımız giderildi. Devletimizden başka kimsemiz yok. Allah herkesten ve devletimizden razı olsun" dedi.

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‘Devletimizden başka kimsemiz yok’
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