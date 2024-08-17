Devletin himayesindeki gençler üniversiteli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve korumasında olup YKS'ye giren 966 gençten 421'i üniversiteye yerleşti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devlet himayesi altında olup YKS'ye giren 4 gençten 2'si eşit ağırlık, 2'si sözel alanda büyük başarı yakalayarak sıralamada ilk 10 binde yer aldı. YKS'de aldıkları yüksek puanlarla gurur kaynağı olan Esmanur İ. Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü, Beyza Ö. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni, 8 öğrenci de mühendislik bölümünü kazandı. Gençlerden 26'sı sosyal hizmetler, 8'i mühendislik, 4'ü Türkçe öğretmenliği, 2'si hukuk bölümlerine yerleşti, aralarında ilahiyat fakültesi, çocuk gelişimi, psikoloji, rehberlik ve uluslararası ilişkiler bölümlerini kazananlar da oldu.