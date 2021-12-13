Devletin zirvesinde projelerini konuştular

Coşar, Oktay'a Boğazlıyan'ı daha ileriye taşıyacak projeler hakkında Oktay ile görüştüklerini kaydetti. Kendilerini kabul eden Oktay'a teşekkür eden Coşar, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası ve milletimize hizmet için gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret ettim. Boğazlıyan'ı bir adım daha öne taşıyacak, üretime, istihdama ve ticarete canlılık katacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi ile yaptığımız, yapacağımız ve yapımı devam eden projelerimizle ilgili bilgi sundum. Gayretli ve azimli çalışmalarımıza güvenen ve makamında kabul eden, ilçemizin projeleri ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyor, tüm hemşerilerime ilettiği selamlarını ve sevgilerini paylaşıyorum" şeklinde konuştu.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı Mesut Kılıç ise, "Cumhurbaşkanı yardımcımız devlet büyüğümüz medarı iftarımız Sayın Fuat Oktay beyi Boğazlıyan Belediye Başkanı Sayın Gökhan Coşar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ziyaret ettik. Bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Şükranlarımı sunarım" dedi.

YERELDEN KALKINMAYA VURGU YAPTI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay ise, görüşmede yerelden kalkınmanın önemine bir kez daha vurgu yaparak, "Yozgat'ta önemli projeler hayata geçiyor. Boğazlıyan'da bulunan organize sanayi bölgesi de bu projelerden bir tanesi. Yerelden kalkınmayı her zaman önemsiyoruz. Bu anlamda Yozgat'a değer katacak, kalkınma ve istihdama katkı sağlayacak projelerin üretilmesini her zaman destekliyoruz" ifadelerini kullandı.