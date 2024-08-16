Devre mülk dolandırıcılarına yeni darbe: 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştiren örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda Mücteba Maden'in liderliğini yaptığı nitelikli dolandırıcılık suç örgütünün, paravan şirketler adına kayıtlı Küçükçekmece ve Başakşehir'de birbirine yakın konumlarda bulunan ofislerde faaliyet gösterdiği, İkna görüşmeleri yaptıkları devre mülk sahibi olan kişileri dolandırdıkları ortaya çıktı.

İKNA GÖRÜŞMESİ YAPTIKLARI KİŞİLERİ DOLANDIRDILAR

Öte yandan, ofislerde görevli örgüt üyelerinin KRD isimli devre mülk ve devre tatil hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmanın veri tabanından elde edilen müşteri bilgileriyle devre mülk sahiplerine telefonla ulaştıkları öğrenilirken, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerindeki ofislerde yaptıkları ikna görüşmeleri ile devre mülk sahibi olan şahıslara yüksek kâr vaadi ile paravan şirketler üzerinden işlemler yaptırarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, ilk aşamada gözaltına alınan şüphelilerden 25'i tutuklanırken soruşturmanın derinleşmesiyle teknik ve fiziki takip sonucu 13 Ağustos tarihinde yapılan ikinci operasyonda ise 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.