Devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Toplanan bilgi ve deliller ışığında harekete geçen jandarma ekipleri, önceki sabah Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Düzce, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Mersin, Adana, Konya, Ankara, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Hatay, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Kastamonu, Van, Kocaeli ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda avukatlar dahil 104 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli evrak ile dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 104 şüpheliden 52'si, dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 32'si serbest bırakıldı.Gözaltındaki diğer 52 şüpheli de jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.