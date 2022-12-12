Devre mülk vurguncuları adliyede

Dolandırıcılık çetesi iddiaya göre önce vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdi ardından tek tek aramaya başladı. Devre mülk sahibi olan vatandaşlara evlerini çok yüksek fiyatlara başka kişilere satacaklarını söyleyip kiraladıkları lüks ofislere davet ettiler. Burada planın ikinci aşamasına geçildi. İddiaya göre vatandaşlara satış işlemlerini hızlandırmak için reklam yapmaları gerektiğini söyleyip bir miktar para istiyorlardı, parası olmayan kişiler adına kredi çekip onu da kendi hesaplarına aktardılar.

29 KİŞİDEN 5 MİLYON LİRA VURGUN

Dolandırıcılar iddiaya göre bu yöntemle 29 vatandaştan toplamda 5 milyon lira para alıp kayıplara karıştılar. Kendilerini arayanlara ise yine oyalama taktiği ile günlerce ertelediler.