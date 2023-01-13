Devre Mülk vurguncuları adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin aynı devre mülkleri ya da arsaları birçok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 'call center' kurarak kendilerine kurban buldukları tespit edildi. Şüphelilerin devre mülkü olan kişileri telefon aradıkları ve "Mülkünüzü yabancı kişilere 5 katı fiyata satabiliriz." teklifi götürdükleri öğrenildi. Mağdurları ikna eden şüphelilerin, masraflar için ödeme aldıkları, ayrıca aldıkları vekaletnameleri kullanarak kurbanları adına kredi çektikleri tespit edildi. Şebekenin şu ana kadar 200'ün üzerinde mağduru bulunduğu öğrenildi.

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda çete lideri A.F.'ye ait olduğu öğrenilen 13 milyon lira değerinde Ferrari marka bir otomobilde bulunuyor. El konan lüks otomobiller Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getirildi. Ayrıca şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla aldıkları 24 lüks ev ve arsa bulunduğu öğrenildi.