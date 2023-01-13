Devre Mülk vurguncuları adliyeye sevk edildi

Şüphelilerle birlikte aralarında son model bir Ferrari marka otomobilinde bulunduğu onlarca lüks otomobile el konduğu belirtildi. Şüphelilerin yaptıkları dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla 24 lüks ev aldıkları iddia edildi. Dolandırıcıların 200 e yakın mağdurdan 150 milyon lira vurgun yaptıkları öne sürüldü.
113 GÖZALTI
Asayiş Şube Müdürlüğü, ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. Savcılıktan alınan izinde İstanbul, Yalova, İzmir ve Urfa'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan baskınlarda şu ana kadar 113 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin aynı devre mülkleri ya da arsaları birçok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 'call center' kurarak kendilerine kurban buldukları tespit edildi. Şüphelilerin devre mülkü olan kişileri telefon aradıkları ve "Mülkünüzü yabancı kişilere 5 katı fiyata satabiliriz." teklifi götürdükleri öğrenildi. Mağdurları ikna eden şüphelilerin, masraflar için ödeme aldıkları, ayrıca aldıkları vekaletnameleri kullanarak kurbanları adına kredi çektikleri tespit edildi. Şebekenin şu ana kadar 200'ün üzerinde mağduru bulunduğu öğrenildi.
LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU
Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda çete lideri A.F.'ye ait olduğu öğrenilen 13 milyon lira değerinde Ferrari marka bir otomobilde bulunuyor. El konan lüks otomobiller Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getirildi. Ayrıca şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla aldıkları 24 lüks ev ve arsa bulunduğu öğrenildi.
TAPU MASRAFI ALDILAR ORTADAN KAYBOLDULAR
Yalova'da bir devre mülkü olduğunu söyleyen mağdur Soner Kaya; "Bu devre mülkü, 800 bin liraya birilerine satabileceklerini söylediler. Bu satış sırasında tapu masrafları olacağını söylediler bende yaklaşık 31 bin lira para ödedim. Sonra aradan biraz zaman geçti. Bir miktar daha para istediler. Ben savcılığa falan bildireceğim dedim. Sonrasında operasyon oldu İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'a çok teşekkür ederim" dedi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce gözaltına alınan 113 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.