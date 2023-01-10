Devre mülk vurgununda 110 gözaltı

110 KİŞİ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. Savcılıktan alınan izinde İstanbul ve Yalova'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan baskınlarda şu ana kadar 110 kişinin gözaltına alındığı, gözaltı kararı bulunan kişi sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu belirtildi.

AYNI EVLERİ BİRÇOK KİŞİYE SATTILAR

Şüphelilerin aynı devre mülkleri ya da arsaları bir çok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 'call center' kurarak kendilerine kurban buldukları onları sözde devre mülk satışı yapılacak yerlere ücretsiz götürerek dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerle ilgili yaklaşık 200 şikayetçi olduğu öğrenildi.