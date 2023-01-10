Devre mülk vurgununda 110 gözaltı

İstanbul'da devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen vatandaşları ağlarına düşürüp çeşitli bahanelerle paralarını aldıktan sonra dolandıran çeteye yönelik operasyon yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince eş zamanlı olarak çeşitli adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gayrettepe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emlak şirketi kurarak çok sayıda kişiye devre mülk sattığı, sattıkları devre mülkleri de yabancı ülke vatandaşlarına oturum izni için satma vaadiyle tekrar mağdurlardan "reklam, tapu, vergi ve diğer giderler" adı altında para aldığı iddia edildi.
110 KİŞİ YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye bastı. Savcılıktan alınan izinde İstanbul ve Yalova'da daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Sabah saatlerinde başlayan baskınlarda şu ana kadar 110 kişinin gözaltına alındığı, gözaltı kararı bulunan kişi sayısının ise 100'ün üzerinde olduğu belirtildi.
AYNI EVLERİ BİRÇOK KİŞİYE SATTILAR
Şüphelilerin aynı devre mülkleri ya da arsaları bir çok kişiye satarak milyonlarca dolarlık vurgun yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 'call center' kurarak kendilerine kurban buldukları onları sözde devre mülk satışı yapılacak yerlere ücretsiz götürerek dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerle ilgili yaklaşık 200 şikayetçi olduğu öğrenildi.
POLİS LÜKS OTOMOBİLLERE EL KOYDU
Polis operasyonunda gözaltına alınanların kullandıkları lüks otomobillere de polis tarafından el konduğu öğrenildi. Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheliyle birlikte son model Ferrari marka bir otomobilin ele geçirildiği öğrenildi. El konan otomobiller Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü otoparkına getiriliyor. Ayrıca şüphelilerin dolandırıcılık olaylarından kazandıkları paralarla 24 lüks ev aldıkları öğrenildi.
1 MİLYON LİRA KAPTIRDI
Polisin baskın yaptığı adreslerden birinin önünde bulunan mağdurlarda açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1 milyon Lira dolandırıldığını söyleyen Sebahattin Balkaya, "Bizi devre mülk satışı için Yalova'ya götürdüler. Bir odayı 50 kişiye satıyorlar. Bir odada kişi başına 7 santimetre yer düşüyor. Şuanda benim 1 milyon liraya yakın zararım var. Beni arayıp benim işimi çözeceklerini söyleyip buraya çağırdılar. Geldiğimde polisleri gördüm" dedi. Dolandırıldık Büro Amirliği ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.