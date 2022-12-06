Devre mülk vurgununda yeni detaylar: Motivasyon artırmak için yatlarda eğlence düzenlemişler!

MOTİVASYON İÇİN LÜKS YATLARDA EĞLENCE

Örgüt üyelerinin motivasyonunu arttırmak için lüks yatlarda eğlence tertip edildiği ve örgütün Ankara'dan Yalova'ya getirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan bir grup tarafından korunduğu da belirtildi. Açıklamada, mağdurların çoğunun emekli ve yaşlı insanlar olduğu kaydedildi.