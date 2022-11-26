Devremülk dolandırıcılığı: 34 gözaltı

50'YE YAKIN MAĞDUR

İddialara göre 20 ile 150 bin TL arasında dolandırılan yaklaşık 50 mağdurların yapmış oldukları şikayetler üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, firma yetkilileri ve çalışanları cuma günü sabah saatlerinde yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorguları devam ederken, çok sayıda mağdur teşhis ve ifade vermek içinde emniyet önünde bekledi.

YÜZLERCE MAĞDUR VAR İDDİASI

İddialara göre bahse konu turizm ve gayri menkul firması, daha önce İstanbul Kozyatağında benzer bir büro kurup, benzer şikayetler yapılması sonrasında o bürosunu kapatarak Kocaeli'ne gelmiş. Kocaeli'nde şikayetlerin artması sonucu aynı firma Kocaeli'ndeki bürosunu da kapatarak İstanbul Kaynarca'da kısa bir süre önce yeni bir büro açmış. Mağdurların iddiasına göre bu firma ve çalışanlarını şikayet eden 50 kişi olsada, henüz durumu fark etmemiş veya şikayette bulunmamış yüzlerce mağdur var.

BENZER FİRMALAR KURUP DOLANDIRIYORLAR

Olayla ilgili konuşan ancak isim vermek istemeyen mağdurlar dolandırıldıktan sonra yapmış oldukları araştırmalar sonucunda, benzer firmalar kurup, aynı yöntem ile farklı illerde çok sayıda dolandırıcılık olayları yapıldığını ileri sürdü. Öte yandan şüphelilerin ise emniyette sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.