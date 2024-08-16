Devremülk dolandırıcılığında 19 tutuklama

İstanbul'da, yüksek kâr vaadiyle devremülk sahiplerini dolandırdıkları iddiasıyla 20 kişi gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgüt faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl önce başlatılan soruşturma kapsamında teknik takip sonucu yeni deliller elde edildi. Şüpheli Mücteba M.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerinin, devremülk sahiplerine telefonla ulaştıkları belirlendi. Daha önce de operasyon düzenlenen suç örgütüne, elde edilen yeni delillere istinaden salı günü ikinci operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 19'u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.