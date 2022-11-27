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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Devremülk dolandırıcılığında 34 gözaltı

Kocaeli’nde vatandaşları ‘Devremülkünüzü yabancılara yüksek fiyata satacağız’ yalanıyla dolandıran çete çökertildi. Yüzlerce kişinin canını yakan 23’ü erkek 34 kişi gözaltında

ABBAS ÇAKAR
Devremülk dolandırıcılığında 34 gözaltı
Kocaeli İzmit İlçesi Körfez Mahallesi 42 Evler mevkiinde, geçtiğimiz mart ayında bir büro kiralayan gayrimenkul firması, iddialara göre daha sonra Kocaeli'nde ikamet eden ve başka illerde devremülkü olan kişileri belirleyerek iletişime geçti. Devremülk sahiplerine, yabancı müşterilerinin çok cazip fiyatlar ile devremülkü almak istediklerini söyleyerek kandıran ve görüşme ayarlayan firma yetkilileri, yapılan görüşmede satış için banka teminatı gerektiğini ifade ederek, işlem yapmak için mobil bankacılık işlemlerini açtırdı. Ardından cep telefonlarını alarak banka teminatı alıyoruz yalanı ile işlem yaptı.
Yapılan işlem sonrası hesaplarından eksilen parayı, banka teminat payı olarak düşünen vatandaşlar, bir süre sonra yaptıkları kontrollerde hesaplarından teminat bedeli değil, ertelemeli kredi çekildiğini fark etti. Ertelemeli olarak çekilen kredinin taksit bildirimleri gelmeye başlayınca dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, hemen soluğu firmanın İzmit'teki bürosunda aldı. Önce mağdurları oyalayan firma yetkilileri, daha sonra iddialara göre büroyu boşaltarak kayıplara karıştı. İddiaya göre 20 ile 150 bin TL arasında dolandırılan yaklaşık 50 mağdurların yapmış oldukları şikayetler üzerine firma yetkilileri ve çalışanları yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorguları devam ederken, çok sayıda mağdur teşhis ve ifade vermek içinde emniyet önünde bekledi.

'YÜZLERCE MAĞDUR VAR' İDDİASI
İddialara göre bahse konu turizm ve gayri menkul firması, daha önce İstanbul Kozyatağında benzer bir büro kurup, benzer şikayetler yapılması sonrasında, o bürosunu kapatarak Kocaeli'ne gelmiş. Kocaeli'nde şikayetlerin artması sonucu aynı firma Kocaeli'ndeki bürosunu da kapatarak İstanbul Kaynarca'da kısa bir süre önce yeni bir büro açmış. Mağdurların iddiasına göre bu firma ve çalışanlarını şikayet eden 50 kişi olsa da, henüz durumu fark etmemiş veya şikayette bulunmamış yüzlerce mağdur var.

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Devremülk dolandırıcılığında 34 gözaltı
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