Devremülk vurgunu… 36 milyon liralık haksız kazanç elde ettiler

"Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Devremülk sahibi olan kişilerin devremülklerini yabancı uyruklu kişilere değerlerinin çok üstünde fiyatlara satabileceklerini vadeden ve çok sayıda kişiyi farklı yöntemlerle dolandıran bir çete çökertildi. 36 milyon liralık haksız kazanç sağlayan çete üyelerinin, Ümraniye İlçesi'ndeki emlak ofislerine davet ettikleri mağdurların kimlik bilgilerini aldıkları, banka hesapları açtıkları, krediler ve nakit avanslar çektikleri, hileli yöntemlerle alınan imzalar üzerinden sahte vekaletler çıkartarak tapu müdürlüğündeki irtibatları sayesinde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri ve devremülklerin üçüncü kişilere devrini sağladıkları tespit edildi. Gözaltına alınan beş çete üyesinden 3'ü tutuklandı. İki çete üyesi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.