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Giriş Tarihi: 1.12.2022

Devremülk vurgununa 7 tutuklama

ABBAS ÇAKAR
Devremülk vurgununa 7 tutuklama
DEVREMÜLK sahibi olanları belirleyip, kendileri ile iletişime geçen ve çok cazip fiyatlarla yabancılara satacağız yalanı ile kandırıp, akıl almaz bir yöntem ile 220 kişiyi dolandırılan çete çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyette serbest kalırken, adliyeye sevk edilen 29 kişiden A.A. ,İ.U.İ., S.K., Z.Ö., H.T., Y. A., O.Z. isimli 7 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Devremülk vurgunu yapan çetenin 220 mağdurun hesabından, kiminden 20, kiminden 50 kiminden ise 200 bin TL'ye yakın para alarak mağdur ettiği öğrenildi.

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Devremülk vurgununa 7 tutuklama
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