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Giriş Tarihi: 9.12.2022

Devremülk vurgunuyla lüks hayat

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Devremülk vurgunuyla lüks hayat
İstanbul'da devr mülk sahibi olan vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Çete, iddiaya göre önce vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdi, ardından tek tek aramaya başladı. Çete üyeleri, devremülk sahibi vatandaşlara, evlerini çok yüksek fiyatlara başka kişilere satacaklarını söyleyip kiraladıkları lüks ofislere davet etti. Burada planın ikinci aşamasına geçildi. İddiaya göre vatandaşlara satış işlemlerini hızlandırmak için reklam yapmaları gerektiğini söyleyip bir miktar para istendi. Parası olmayanlara kredi bile çektirildi. Bu yolla milyonlarca lira para alan dolandırıcılar kayıplara karıştı. Kendilerini arayanları ise yine oyalama taktiğiyle günlerce ertelediler. Artan şikâyetler üzerine çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurlardan aldıkları paralarla lüks hayat sürdüğü öne sürülen sosyal medya fenomeni O.E.'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken fenomenin sosyal medya hesabındaki yurtdışı tatilleri dikkat çekti.

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Devremülk vurgunuyla lüks hayat
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