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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Devremülkte aidat vurgunu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Devremülkte aidat vurgunu
Balıkesir'de Hattuşa Vacation Therma Clup adlı işletmenin kullanıcıları telefonlarına gelen aidat artırımı ile şoke oldu. Şirket yetkililerince gönderilen bilgilendirme mesajında geçen yıl 4 bin 250 lira ödeme yapan kullanıcının bir sonraki yıl için 4 katından fazla zam oranıyla 16 bin 250 lira ödeme yapması istendi. Kullanılan devremülke göre değişen aidat ücretlerine göre 8 bin lira ödeyen müşterinin ise 38 bin lira ödemesi istendi. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre söz konusu işletmede devre mülk alan tatilcilerin yaptığı sözleşmeye göre aidat ücretinin euro üzerinden alındığı belirtilirken, döviz farkından dolayı halihazırda zaten zam yapıldığı, elektrik, su gibi giderlerin kullanıcılar tarafından ödendiği belirtildi. Sözleşmeye göre usulsüz olarak artırıldığı ifade edilen aidat fiyatlarını ödemek istemeyen tatilciler Tüketici Mahkemeleri ve heyetlerine başvurdu.

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Devremülkte aidat vurgunu
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