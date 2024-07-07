Devrilen Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı

Olay sabah saat 07.15 civarında Kâhta-Diyarbakır yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Çeker yönetimdeki yakıt yüklü tanker sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazanın ardından tankerde yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Yolun kenarına devrilen tankerden araç sürücüsü yara almadan kendi imkanlarıyla çıktı. Kısa sürede tankerden çıkan yangın yolun kenarındaki tarlaya sıçradı. Yanındaki evin camı kırıldı. Kâhta Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat yangın söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından olası bir anız yangınının önüne geçildi.

Yangından dolayı bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.