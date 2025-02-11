Devrilen elektrikli ısıtıcı ölümüne neden oldu

Merkez Melikgazi İlçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde yaşayan işçi ekmeklisi Şahin öksüz, 1 hafta önce merdivenlerden düşerek yaralandı. Hastaneden taburcu olduktan sonra evine getirilen Şahin Öksüz sabaha karşı üşüyünce elektrikli ısıtıcıyı kendisine doğru çekmek istedi. Bu sırada devrilen ısıtıcı yangına neden oldu.

YANGINDA CAN VERDİ

Bodrum katta oturan Şahin Öksüz'ün evinden duman çıktığını fark eden komşuları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Eve girmeye çalışan komşular kapı açılmayınca pencerelerin camlarını kırarak yangını söndürmek için küreklerle içeri kar attı. İtfaiyenin gelmesiyle birlikte yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin evde yaptığı aramada Şahin Öksüz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Öksüz'ün cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Komşuları Öksüz'ün kendisine şiddet uygulayan eşi tarafından 12 yıl önce terk edildiğini söyledi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.