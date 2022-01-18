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Giriş Tarihi: 18.1.2022 16:33 Son Güncelleme: 18.1.2022 16:58

Devrilen kamyonun şoförü yanarak can verdi

ABBAS ÇAKAR
Devrilen kamyonun şoförü yanarak can verdi

Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprü çıkışı, Beykoz Riva Sapağı mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, devrilen kamyon içerisinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün Kocaeli Kartepe İlçesinde oturan Nizamettin Kaplan olduğu öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı,Beykoz Riva Sapağı mevkiinde sabaha karşı yaşanan trafik kazasında, iddialara göre kamyon, Ankara istikametine seyir halindeyken, bilinmeyen bir sebepten kontrolden çıktı. Devrilip alev alan aracı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar sonrası, kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yapılan kontrolde kamyon sürücüsünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Araç içerisinde yanarak hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise kimliği belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Merkezine götürüldü.

ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK
Yapılan kimlik tespiti çalışmasında, yanarak hayatını kaybeden sürücünün Kocaeli Kartepe İlçesi Eşme Mahallesinde oturan Nizamettin Kaplan(58) olduğu belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Kaplan'ın kamyonu ile İstanbul'a marul götürdüğü, dönüş yolunda da yaşanan kazada hayatını kaybettiği öğrenildi Kaplan'ın cenazesinin Çarşamba günü öğle namazını müteakiben Yeni Eşme Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Eski Eşme mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Devrilen kamyonun şoförü yanarak can verdi
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