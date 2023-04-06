Devrilen otobüste 3 kişi öldü

Malatya'da deprem nedeniyle yardım faaliyetleri yürüten Bağcılar Belediyesi personelini İstanbul'a götürmek için yola çıkan otobüs, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. Feci kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve belediye personelinden birinin oğlu olduğu öğrenilen Hilmi Eymen Dinleyici'nin (10) öldüğü kazada, 19 kişi de yaralandı.Antalya-Isparta karayolunda TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ramazan Güç ( 56) ile araçta bulunan avukat Mustafa Emre Su (27) öldü.Adana'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, durağa daldı. Halil Çiftçi'nin (71) öldüğü kazada, 4'ü ağır 7 kişi de yaralandı.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, kavşakta buğday yüklü TIR ile çarpışan otomobildeki yabancı uyruklu Yahya Yahya ölürken, 3 kişi de yaralandı.Osmaniye'de 1, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 1 kişi öldü.Bursa'nın Kestel ilçesinde İnci Su Özmen (9), yaya geçinden geçmeye çalışırken öğrenci servisinin çarpması sonucu öldü. Nilüfer ilçesinde ise 3 servisin çarpışması sonucu 15 işçi yaralandı.Çanakkale'nin Biga ilçesinde de servis otobüsünün devrilmesi sonucu 17 işçi yaralandı.