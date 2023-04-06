Haberler Yaşam Haberleri Devrilen otobüste 3 kişi öldü
Giriş Tarihi: 7.4.2023

Devrilen otobüste 3 kişi öldü

Malatya’da depremzedelere yardıma giden Bağcılar Belediyesi personelini taşıyan otobüs Kayseri’de devrildi. Kazada belediye personelinin 10 yaşındaki oğlu ile 2 çalışan hayatını kaybetti

Devrilen otobüste 3 kişi öldü
Malatya'da deprem nedeniyle yardım faaliyetleri yürüten Bağcılar Belediyesi personelini İstanbul'a götürmek için yola çıkan otobüs, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında şarampole devrildi. Feci kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve belediye personelinden birinin oğlu olduğu öğrenilen Hilmi Eymen Dinleyici'nin (10) öldüğü kazada, 19 kişi de yaralandı.

KAZALARA 6 KURBAN
Antalya-Isparta karayolunda TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Ramazan Güç ( 56) ile araçta bulunan avukat Mustafa Emre Su (27) öldü.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, durağa daldı. Halil Çiftçi'nin (71) öldüğü kazada, 4'ü ağır 7 kişi de yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, kavşakta buğday yüklü TIR ile çarpışan otomobildeki yabancı uyruklu Yahya Yahya ölürken, 3 kişi de yaralandı.
Osmaniye'de 1, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 1 kişi öldü.
Bursa'nın Kestel ilçesinde İnci Su Özmen (9), yaya geçinden geçmeye çalışırken öğrenci servisinin çarpması sonucu öldü. Nilüfer ilçesinde ise 3 servisin çarpışması sonucu 15 işçi yaralandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde de servis otobüsünün devrilmesi sonucu 17 işçi yaralandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz
CHP’lilerden Memleket Partisi’nin standına saldırı
SON DAKİKA: Maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu!
Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyon mesajı: Karşımızda 'yıkım' ittifakı var
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı
İYİ Parti'de toplu istifa şoku
Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
SON DAKİKA | İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Devrilen otobüste 3 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA