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Giriş Tarihi: 7.6.2024

Devrilen reklam panosu can aldı

Devrilen reklam panosu can aldı
Ankara'da dün akşam gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Sincan'da Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi'ndeki bir reklam panosu fırtına nedeniyle otobüs durağının üzerine devrildi. Durakta bekleyen Ayşe Yavuz (22), reklam panosunun altında kaldı. Ağır yaralanan Yavuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Yoğun yağış nedeniyle daha önce de yol çökmesi görülen Yenimahalle Demetgül Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yine çökme yaşandı.
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Devrilen reklam panosu can aldı
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