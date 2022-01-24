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Giriş Tarihi: 24.1.2022 13:58 Son Güncelleme: 24.1.2022 14:07

Devrilen soba 2 kardeşin sonu oldu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Devrilen soba 2 kardeşin sonu oldu

Gaziantep’te bir evin giriş katında çıkan yangında Suriye uyruklu Osman ve Hannan Halil hayatını kaybetti.

Gaziantep'te sobanın devrilmesi sonucu bir evde çıkan yangında 4 ve 6 yaşlarındaki 2 kardeş can verdi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesi'nde bulunan bir 3 katlı bir evin giriş katında yangın çıktı. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, içeride bulunan ve Suriye uyruklu olan 4 yaşındaki Osman Halil ile 6 yaşındaki Handan Halil hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının soğutma çalışmaları sürerken, yangının evde ısınma amacıyla kullanılan gazlı sobanın devrilerek halıyı tutuşturması nedeniyle çıktığı belirlendi.

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Devrilen soba 2 kardeşin sonu oldu
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