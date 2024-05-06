Devrilen teleferik direğinin tüm vıdaları gevşekmiş

Antalya'da 12 Nisan'da meydana gelen ve bir kişinin ölümüne, 17 kişinin de yaralanmasına neden olan teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Savcılığa gönderilen rapora göre, devrilen 5 nolu direkte, gidiş yönünde 10, geliş yönünde de 10 makara bulunuyordu.Olay günü, yağla ilgili bir sebeple meydana gelen sıkışma nedeniyle, diğer makaraların aşağıya doğru alçalması sonucu tüm yükün bir anda bindiği, iniş yönündeki 7 numaralı makaranın lastiği parçalandığı için halata direk sürtünmeye başladı ve parçalandı. Bunun üzerine sistem otomatik olarak durdu. Ancak ana merkez sistemi yeniden çalıştırınca, çekme kuvvetine dayanamayan 5 nolu direğin orta noktasındaki 36 cıvata sünerek koptu.İncelemede, olay yerinde 5 nolu direkte yapılan tork ve görsel kontrollerde cıvataların hiç birinin sıkı olmadığı ve direk kontra somunu bulunmadığı tespit edildi. 5 nolu direkte günlük, haftalık, aylık kontrollerin yapıldığına dair hiçbir bulguya ulaşılamadı.Bakımları yapan teleferik şirketi yetkilisi, değişmesi gereken 156 kalemden oluşan parçaların 19'unun kabul edildiğini söyledi. Raporda, çalışanların ustalık belgesi bulunmadığı da yer aldı.