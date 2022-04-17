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Giriş Tarihi: 17.4.2022 15:05

Devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

DHA
Devrilen TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti

Zonguldak-Ereğli kara yolunda kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesiyle araçtan fırlayan Şenol Dilbaz (44) yaşamını yitirdi.

Kaza, D-010 kara yolu Kasap Muhittin mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Ereğli'ye giden Şenol Dilbaz (44) idaresindeki 67 EZ 308 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, TIR'dan fırlayan Dilbaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dilbaz'ın cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Bu arada kaza nedeniyle trafik tek şeritten akarken, jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti
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