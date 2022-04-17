Devrilen TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, D-010 kara yolu Kasap Muhittin mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Ereğli'ye giden Şenol Dilbaz (44) idaresindeki 67 EZ 308 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, TIR'dan fırlayan Dilbaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.



Dilbaz'ın cansız bedeni, incelemenin ardından morga kaldırıldı. Bu arada kaza nedeniyle trafik tek şeritten akarken, jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.