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Giriş Tarihi: 5.7.2022 05:55

Devrilen traktördeki 2 kız kardeş hayatını kaybetti

DHA
Devrilen traktördeki 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaybolan ineklerini aramaya çıkan 3 kız kardeşin bulunduğu traktör, frenleri boşalınca devrildi. Kaza sırasında küçük kardeşlerini traktörden atarak hafif sıyrıklarla kurtulmasını sağlayan Ayşegül (16) ve Şeymanur Ü. (12), devrilen aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesinin Selametli Şehit Emrah Mahallesinde meydana geldi. Köye getirdikleri sürüden bir ineğin kayıp olduğunu fark eden Ayşegül Ü. ve Şeymanur Ü., yanlarına 10 yaşlarındaki küçük kardeşlerini de alarak traktörle aramaya çıktı. Köyün çevresini dolaşan 3 kız kardeşin bulunduğu traktörün, iddiaya göre engebeli arazide frenleri boşaldı. Aracın devrileceğini anlayan Ayşegül ve Şeymanur A., küçük kardeşlerini araçtan atarak hayatını kurtardı. Ancak kendileri atlamaya fırsat bulamayan 2 kardeş, devrilen traktörün altında kaldı.

Köylülerin yardımıyla aracın altından çıkarılan 2 kardeş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen Ayşegül ve Şeymanur A. hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Devrilen traktördeki 2 kız kardeş hayatını kaybetti
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