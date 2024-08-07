Devrilen traktördeki çift öldü

Aydın'ın Köşk ilçesindeki köseler Mahallesi Karatepe mevkiinde Bülent Ölmez'in kullandığı traktör dağlık alanda kontrolden çıkarak devrildi. Ölmez ailesi, devrilen traktörün altında kaldı. Kazaya gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağır Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından traktörün altından Bülent Ölmez ve eşi Selma Ölmez'in cansız bedenleri çıkartıldı. Ölmez çiftinin 16 yaşındaki kızı Beyza Ölmez ile 21 yaşındaki oğlu Mustafa Ölmez ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.