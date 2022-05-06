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Giriş Tarihi: 6.5.2022 15:19 Son Güncelleme: 6.5.2022 15:36

Devrilen traktörün altında can verdi

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Devrilen traktörün altında can verdi

Denizli’de devrilen traktörün altına kalan 69 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Yanında bulunan yolcu ise ağır yaralandı.

Denizli'nin Bekilli ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Doğanlı mevkiinde seyir halindeki Bekir Kaya'nın (69) idaresindeki 20 V 8630 plakalı traktör henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre traktör sürücüsü Bekir Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcu olarak bulunan İsa Çamlı ise ağır yaralı olarak Bekilli Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırıldı.

Çamlı'nın buradaki tedavisi devam ederken Kaya'nın cansız bedeni savcılık incelemesi sonrasında hastane morguna kaldırıldı.

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Devrilen traktörün altında can verdi
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