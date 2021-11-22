Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kındıra köyü mevkisinde meydana geldi. İdris Arat yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köy yolunda devrildi. Sürücü İdris Arat ile yanında bulunan eşi Nazile Arat, devrilen traktörün altında kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi yaşamını yitirdi. Çiftin cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.