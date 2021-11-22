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Giriş Tarihi: 22.11.2021 18:27

Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti

Bolu’da köy yolunda devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kındıra köyü mevkisinde meydana geldi. İdris Arat yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köy yolunda devrildi. Sürücü İdris Arat ile yanında bulunan eşi Nazile Arat, devrilen traktörün altında kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi yaşamını yitirdi. Çiftin cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti
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