Haberler Yaşam Haberleri Devrilen traktörün altında kalan eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 7.7.2023 14:41 Son Güncelleme: 7.7.2023 14:51

Devrilen traktörün altında kalan eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan eski Belediye Başkanı İbrahim Altınışık, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Devrilen traktörün altında kalan eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Kütahya'nın Hisarlık ilçesine bağlı Karbasan köyünde bir dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten 2 çocuk babası İbrahim Altınışık (78), traktör ile Arıkayası mevkiinde arazi yolunda seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek bir alt yola geçip yaklaşık 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri Altınışık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Altınışık'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe
Bu soyguna zam mı dayanır?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Masa başı uydurma haber! Bakanlık Bloomberg'i yalanladı
Kılıçdaroğlu CHP’yi neden bırakmıyor?
"Kılıçdaroğlu inmeli" diyen Tanju Özcan: Yürüyüş öncesi İmamoğlu ile görüştüm
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Küresel enerji denkleminde ‘Yeşil Hidrojen’ atağı
Gürcan Bilgiç'ten Ali Koç'a olay sözler! "Bir çocuğu taraftarın önüne atmak normal mi?"
Son dakika | Erdoğan-Putin görüşmesi: Kremlin'den flaş açıklama
ARKADAŞINA GÖNDER
Devrilen traktörün altında kalan eski Belediye Başkanı hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA