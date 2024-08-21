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Giriş Tarihi: 21.8.2024 10:58 Son Güncelleme: 21.8.2024 10:58

Devrilen traktörün altında kalan şoför hayatını kaybetti

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan şoför Hüseyin Ertaş (75) hayatını kaybetti.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Devrilen traktörün altında kalan şoför hayatını kaybetti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Görgülü köyünde olay meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan 75 yaşındaki şoför Hüseyin Ertaş, Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Ertaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Devrilen traktörün altında kalan şoför hayatını kaybetti
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