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Giriş Tarihi: 6.7.2023 10:51 Son Güncelleme: 6.7.2023 11:13

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Adıyaman'ın Kahta İlçesine bağlı Çaybaşı Köyü Dumanlı Mezrasında C.Ç. (31) yönetimindeki traktör devrildi. Meydana gelen kazada sürücü C.Ç., ağır yaralandı. Yolcu olarak traktörde bulunan yabancı uyruklu H.D. (46) ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri devrilen traktörün altında kalan sürücü C.C'nin öldüğünü tespit etti. Sürücünün cansız bedeni Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yabancı uyruklu H.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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