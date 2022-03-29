Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

Kaza, Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan 70 yaşındaki Ramazan A. yalnız yaşadığı evinden çıkarak yakıt almak için akaryakıt istasyonuna hareket etti. İlçe merkezine giden yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt alan Ramazan A. tarlasına gitmek için yoluna devam etti. 70 yaşındaki adam traktörü ile seyir halindeyken rampa yukarı çıktığı esnada traktörün önü kalkarak geri doğru takla attı. Takla atma sonucunda Ramazan A. traktörün altında kaldı.

O esnada yolun üst tarafında hayvanların otlatan çoban, kazayı görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz adamın traktörün altında kalarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Ramazan A.'nın cansız bedeni jandarma olay yeri ve savcılığın incelemelerinin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.