Devrilen traktörün altında kaldı: Ağır yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Dımbızlar Mahallesi'nde meydana geldi. Işıklar mevkiinde römorkunda hayvan gübresi yüklü traktörü ile tarlasına seyir halindeki 52 yaşındaki Tevfik Yeşilkaya, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörü ile uçuruma devrildi. Traktörü ile birlikte uçuruma devrilen sürücü Yeşilkaya traktörün altında kaldı.

Seyir halindeki diğer sürücüler, kazayı görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan Yeşilkaya'yı, olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan ağır yaralı Yeşilkaya, vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi derecede kırıklar olması nedeniyle Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.