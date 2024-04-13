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Giriş Tarihi: 13.4.2024 22:19 Son Güncelleme: 13.4.2024 22:22

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’ın Altınözü ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza Altınözü ilçesinin Hanyolu mahallesinde meydana geldi. Aytaç Altıok (42) sabah tarlasına giderken bilinmeyen bir nedenden dolayı kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan traktör devrildi. Sürücü Aytaç Altıok, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden Altıok'un cenazesi Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Aytaç Altıok evli ve 3 çocuk babasıydı.

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Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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