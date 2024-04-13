Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza Altınözü ilçesinin Hanyolu mahallesinde meydana geldi. Aytaç Altıok (42) sabah tarlasına giderken bilinmeyen bir nedenden dolayı kullandığı traktörün hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan traktör devrildi. Sürücü Aytaç Altıok, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada hayatını kaybeden Altıok'un cenazesi Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Aytaç Altıok evli ve 3 çocuk babasıydı.