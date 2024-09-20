Devriye gezen deniz polisi bir kişinin cansız bedenini buldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Şirinyalı Mahallesi üzerinde yer alan falezlerin yaklaşık 1 kilometre açıklarında sabah saatlerinde deniz polisi ekipleri devriye gezdiği esnada su üzerinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gördü.

Ekipler hayatını kaybettiğini belirlediği kişiyi bota alarak Kaleiçi'nde yer alan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Ceset torbasına konulan kişi, bottan alınarak kıyıya çıkartıldı. Ekiplerin haber vermesi üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği, Suç Araştırma, Olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.

Olay yeri inceleme ve diğer ekiplerin incelemesinde hayatını kaybeden kişinin üzerinde İbrahim Solak adına kimlik çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaklaşık 3 gündür suda olduğu belirlene ait cansız beden, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.