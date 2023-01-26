Devriye gezen polis ekibi otomobilde kadın cesedi buldu

Merkez Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten polis ekibi, dörtlüleri yanan otomobili kontrol etti. Aracın arka koltuğunda bir kadın yatar vaziyette olduğunu gören polisler, olay yerine 112 ekibi çağırdı.
Sağlık ekibinin yaptığı muayenede adının 51 yaşındaki Hikmet İmamoğlu olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Seyir halindeyken fenalaşarak aracını yol kenarına çeken Hikmet İmamoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duran polis, otomobil üzerinde parmak izi çalışması yaptı.