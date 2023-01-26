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Giriş Tarihi: 26.1.2023 01:13

Devriye gezen polis ekibi otomobilde kadın cesedi buldu

Kayseri’de devriye gezen polis ekibi, dörtlüleri yanan bir otomobili kontrol etti. Polis aracın arka koltuğunda yatar vaziyette kadın cesedi buldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Devriye gezen polis ekibi otomobilde kadın cesedi buldu

Merkez Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde devriye görevi yürüten polis ekibi, dörtlüleri yanan otomobili kontrol etti. Aracın arka koltuğunda bir kadın yatar vaziyette olduğunu gören polisler, olay yerine 112 ekibi çağırdı.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede adının 51 yaşındaki Hikmet İmamoğlu olduğu öğrenilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Seyir halindeyken fenalaşarak aracını yol kenarına çeken Hikmet İmamoğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duran polis, otomobil üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hikmet İmamoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Devriye gezen polis ekibi otomobilde kadın cesedi buldu
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